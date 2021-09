Titans 3, Jay Lycurgo sul futuro di Tim Drake: 'Non è addestrato come Nightwing'

Durante una recente intervista concessa a The Nerds of Color, Jay Lycurgo ha parlato di cosa significa per lui interpretare Tim Drake e cosa c'è in serbo per il suo personaggio nella terza stagione della serie tv Titans.

Da grande appassionato fan dei fumetti DC, l'attore 23enne ha ricordato di aver twittato sulla necessità di più persone di colore nei panni dei supereroi sul piccolo e sul grande schermo in modo che i bambini possano avere dei nuovi modelli cinematografici. Inoltre, ha suggerito cosa accadrà al suo Robin dopo l'episodio 8 di Titans 3, rassicurando i fan.

"In primo luogo, un lungo recupero", ha detto Jay Lycurgo. “Penso che la cosa principale con Tim sia che ha bisogno di tornare alle basi. Penso che ne abbia bisogno. È stato colpito dalla realtà. Credeva che essere come Batman e Robin, era sicuro di questo. Ma la verità è che non è così. Cosa fai quando ci sarà una pistola davanti a te? C'è una pistola puntata contro di te, e allora come ti prepari? Cosa fai? Nightwing sa cosa fare, ma Tim non ha ancora avuto quel tipo di addestramento. Quindi, ora per lui si tratta di affrontare la realtà. E, se davvero vuole fare questa vita, andare avanti".

La storia delle origini di Tim Drake in Titans è una sorta di remix di quella dei fumetti. Come nel materiale originale, Tim è un accanito fan del crociato incappucciato, scopre l'identità sua e di Robin e si fa avanti dopo la morte di Todd. A differenza dei fumetti, però, la famiglia di Tim non naviga nell'oro, ma gestiscono una casa di riposo e vengono attaccati dallo Spaventapasseri. Con Nightwing che inevitabilmente prende il nuovo Robin sotto la sua proverbiale ala, sembrerebbe che la relazione tra Dick e Tim rispecchierà quella tra Bruce e Tim nei fumetti.

Per altri approfondimenti, cerchiamo di capire quando uscirà Titans 3 su Netflix. Inoltre, guardate Red Hood nel nuovo video di HBO Max.