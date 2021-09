Titans 3, Joshua Orpin racconta l'atmosfera sul set: 'Siamo come una famiglia'

Continua negli Stati Uniti la terza stagione di Titans, e nei giorni scorsi abbiamo visto Curran Walters in posa nella Bat-Caverna in una foto di backstage. Joshua Orpin, che nella serie interpreta Conner, è stato recentemente intervistato da Comicbook.com e ha parlato di alcuni aspetti dello show targato DC.

"Stiamo vedendo, soprattutto dall'inizio della terza stagione, una vera coesione della squadra" ha spiegato Joshua Orpin. "Dick Grayson è diventato un leader. Ha trovato la sua nuova identità, separata da quella di Robin e Batman. Il gruppo è unito, c'è quel forte legame di tipo familiare che li fa funzionare bene come unità di supereroi, ed è bello da vedere."

La stessa dinamica, secondo l'attore, è presente anche dietro le quinte, e anche il cast di Titans è diventato un po' come una famiglia. "Parlando dal punto di vista di Conner, Gar è uno dei suoi più vecchi amici" ha continuato Orpin, parlando del suo personaggio. "E fuori dallo schermo, Ryan Potter, che interpreta Gar, ha avuto per me un ruolo simile a Gar: è un po' un fratello maggiore o un mentore per Conner. Perché quando sono arrivato, era il mio secondo set, e la mia prima stagione dello show è stata per lui la seconda stagione. Quindi mi ha mostrato un po' le basi."

Siamo sempre in attesa, intanto, di scoprire la data di uscita su Netflix di Titans 3. Parlando ancora del suo rapporto con Ryan Potter, invece, Joshua Orpin ha aggiunto: "Andiamo molto d'accordo fuori dallo schermo, e ci divertiamo sempre a dare vita ai nostri personaggi insieme."