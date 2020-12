Titans 3, Joshua Orpin ci spiega la commovente storia di Krypto, il supercane!

Dove sta scritto che i supereroi non possono avere la coda? Nella terza stagione di Titans sarà presente anche il fedele Krypto: il supercane sarà interpretato da un attore con una storia particolare alle spalle.

Dopo uno sguardo al Red Hood di Curran Walters è dunque arrivato il momento di conoscere Pepsi attraverso la foto e la descrizione postata da Joshua Orpin, interprete di Conner: "Vi presento il nuovo Krypto: Pepsi! Questo piccoletto è giovane, ma è già una superstar... con un'incredibile storia. È stato trovato da randagio, in Missouri, ed è stato portato in un rifugio dove ha rischiato di essere abbattuto. Salvato da lucky13rescue e accudito in un canile, è stato poi adottato da un'amorevole famiglia con Melissa Millet, che lo ha addestrato per interpretare Krypto nella nostra terza stagione di Titans".

L'attore afferma che il cane era piccolo, timido e spaventato, ma per fortuna è stato tratto in salvo prima che scoppiasse la pandemia e ciò gli ha permesso di rimettersi in forma... e di diventare un supereroe, prendendo evidentemente il posto del cane che lo aveva interpretato nella stagione precedente.

"Siamo tutti orgogliosi della sua tenacia e del suo coraggio. Questo ragazzo è la cosa più vicina ad un vero supereroe che esista! Tutto ciò dimostra che gli animali hanno un grande potenziale e meritano una seconda occasione!".

Nella prima foto vediamo Pepsi con indosso uno splendente mantello rosso, mentre nella seconda l'attore di Titans appare mentre recita insieme a delle controfigure di peluche. La recitazione è questo ed altro! Se ciò non bastasse è possibile ammirare anche il costume di Starfire.