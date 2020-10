Titans 3, ecco la nuova foto dal set: è a prova di Covid

Sono iniziate da qualche giorno le riprese della terza stagione di Titans, e abbiamo già visto le prime immagini ufficiali di Red Hood. Il direttore della fotografia Boris Mojsovski ha pubblicato nelle scorse ore una nuova immagine, che non dice nulla di nuovo sulla serie ma dimostra che sul set le norme anti-Covid vengono rispettate.

La foto, che si può vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, mostra un selfie di Mojsovski in compagnia dell'attore Brenton Thwaites. Entrambi indossano la mascherina, e la didascalia spiega: "Una delle mie star del cinema preferite è qui oggi. Brenton Thwaites e io sfruttiamo ogni momento buono per parlare di film e di regia."

Nella terza stagione di Titans vedremo alcune significative modifiche al costume di Nightwing. "Abbiamo lanciato alcune idee per cambiare la tuta in modo da poter ancora utilizzare una parte della tuta originale, perché è così lunga e costosa da realizzare" ha raccontato l'attore qualche mese fa. "È meglio per noi migliorare quello che abbiamo già. Stiamo lavorando a diversi modi per avere più gadget per Nightwing."

Il personaggio di Curran Walters, Jason Todd, assumerà invece l'identità di Red Hood. "Non ero un fanatico dei fumetti" ha raccontato recentemente Walters. "Ma quando ho ottenuto il ruolo, sono corso nel negozio di fumetti più vicino e ho preso tutto quello che ho trovato sulla storia di Jason. Ho letto tutti i fumetti, e mi sono fatto un'idea del personaggio che dovevo portare sullo schermo."