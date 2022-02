Titans, 3 nuove aggiunte al cast: c'è anche una star di The Vampire Diaries

Uno dei personaggi più amati di The Vampire Diaries nonchè protagonista del suo suo spin-off The Originals sta per approdare alla quarta stagione di Titans nei panni di uno dei principali villain. Stiamo parlando di Joseph Morgan, interprete di Klaus Mikaelson.

L'ufficialità è arrivata proprio attraverso il profilo Instagram dell'attore che ha rivelato di essere davvero entusiasta di entrare a far parte del mondo DC nei panni di Brother Blood: "Sono onorato di entrare nell'universo DC e interpretare un ruolo così stratificato, complesso, spietato e vulnerabile. Sarà esaltante".

La produzione dello show ha inoltre annunciato l'arrivo nel cast di Franka Potente nei panni di Mothery Mayhem e Lisa Ambalavanar nel ruolo ricorrente di Jinx. Titans 3 è da poco disponibile in Italia e i fan sono già più che entusiasti del cast della quarta stagione la cui produzione dovrebbe iniziare a breve.

Sebastian Blood/Brother Blood viene descritto come un personaggio incredibilmente introverso e intelligente con un profondo lato oscuro mentre, May Bennett/Mother Mayhem viene invece descritta come una donna all'apice della sua condizione fisica, considerata dai più come una predatrice determinata a portare a termine la sua missione. Jinx, infine, è indicata come una criminale incredibilmente capace con la magia oscura, in grado di manipolare gli altri e causare un caos straordinario.

Intanto già si parla di una stagione 5 per Titans. Staremo a vedere come andranno le cose.