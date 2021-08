Titans 3, nuove anticipazioni: sarà approfondito il rapporto tra Beast Boy e Raven?

Manca poco all'inizio della terza stagione di Titans, e i fan della serie DC sono curiosi di sapere cosa c'è in serbo per i vari personaggi nei nuovi episodi. Si è detto per esempio che Batman potrebbe infrangere il suo codice etico, ma è probabile che saranno approfondite anche le dinamiche tra alcuni dei Teen Titans.

Secondo quanto scrive TVLine, per esempio, un ruolo importante nella stagione 3 di Titans potrebbe giocarlo il rapporto tra Beast Boy (Ryan Potter) e Raven (Teagan Croft). La loro dinamica, però, non evolverà dall'inizio della stagione, ma più avanti.

Sembra infatti che nei primi episodi di Titans 3 non vedremo Raven, che sarà su Themyscira, ma Beast Boy si sforzerà di rimanere in contatto con lei durante quel periodo.

Nella terza stagione della serie DC, inoltre, potremmo vedere Robin al femminile. Il cast di Titans è composto anche da Brenton Thwaites, Anna Diop, Minka Kelly, Alan Ritchson, Conor Leslie, Curran Walters, Joshua Orpin e Iain Glen.

"È la migliore stagione di sempre e non sto usando un'iperbole" ha raccontato qualche mese fa in un'intervista Alan Ritchson. "È un cast enorme. È una proprietà enorme. Ci sono un milione di modi diversi per raccontare la storia e a volte ci vogliono una stagione o due per capire su chi e su cosa concentrarsi. Tutte le stagioni sono state buone, ma questa è eccellente perché tutti hanno capito su cosa vogliamo concentrarci e come vogliamo raccontare la storia."