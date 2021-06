Titans 3, nuovi dettagli: Gotham City sarà fondamentale nei prossimi episodi!

A quanto pare Gotham City sarà un personaggio fondamentale in Titans 3, nuova incarnazione dello show con protagonisti Nightwing, Starfire, Raven, Beast Boy e tutti gli altri.

Dopo aver ammirato il trailer della terza stagione di Titans, adesso emergono nuove informazioni su cosa i fan possono aspettarsi dai prossimi episodi: secondo lo showrunner Greg Walker, infatti, Gotham sarà molto più di una semplice location nella terza stagione. Parlando con EW, Walker ha descritto Gotham come uno dei personaggi principali dei prossimi episodi della serie: "Nella nostra storia Dick torna a Gotham - e Gotham è un personaggio enorme in questa stagione. La storia parlerà di figli e figlie che escono dall'ombra dei propri genitori", ha anticipato Walker.

Il ritorno a Gotham apre un sacco di possibilità per Titans, sia per i personaggi già esistenti che per i classici eroi o villain dell'universo narrativo di Batman. Ad esempio lo Spaventapasseri è già stato confermato come un cattivo principale nella terza stagione, in cui sarà interpretato dall'ex star di Mad Men Vincent Kartheiser, e anche il commissario Barbara Gordon si unirà al cast principale, interpretato da Savannah Welch. Inoltre, il trailer della terza stagione di Titans ha anche anticipato il ritorno del Joker, il cui destino rischia di legarsi a quello di Jason Todd/Red Hood.

La terza stagione di Titans debutterà su HBO Max il 12 agosto.