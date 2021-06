Titans 3, il nuovo costume di Raven si mostra nelle ultime foto da set della serie HBO Max

Mancano ormai due mesi all'inizio della distribuzione settimanale degli episodi della terza stagione di Titans su HBO Max, previsti a partire dal prossimo agosto, ma nel frattempo prosegue la lavorazione dell'ultimo episodio del nuovo arco narrativo, set da cui arrivano oggi diverse immagini che ci rivelano il nuovo costume di Raven.

Nelle foto che trovate nel tweet in calce alla notizia possiamo infatti vedere l'attrice Teagan Croft indossare un nuovo completo da supereroina con un look decisamente più fumettistico e "strano", vicino insomma alla controparte cartacea del personaggio che interpreta. E ci piace molto.



Nella terza stagione della serie DC debutteranno Barbara Gordon e Red Hood. Sul finale di stagione non abbiamo per il momento molte informazioni, ma lo showrunner Greg Walker ha recentemente dato qualche anticipazione sulla stagione 3 di Titans.

"Sarà una stagione diversa, in molti modi, penso. Finisce con loro che trovano il modo di essere una squadra: un finale ottimista" ha spiegato. "Abbiamo un personaggio di nome Dove che indicherà la direzione in cui andremo. Ci vuole molto tempo per loro per seguire i suoi consigli. Alla fine occorre trovare un modo per scendere dalla ruota del criceto, smettere di fare le cose come le abbiamo sempre fatte e trovare un nuovo modo. Questo è ciò che devono capire come fare collettivamente."

I nuovi episodi di Titans arriveranno su HBO nel mese di agosto.