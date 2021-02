Titans 3, il nuovo teaser ci prepara al debutto di Blackfire

Damaris Lewis vestirà i panni di Blackfire nella terza stagione di Titans in arrivo su HBO Max e un nuovo teaser trailer, che potete trovare in calce alla notizia, ci prepara per il suo debutto, ma il personaggio ha già fatto breccia nel cuore di tutti i fan della serie.

L'account Instagram LJ Supersuits si è assicurato di accreditare i designer e gli artisti che hanno lavorato al costume di Blackfire: "Progettato da LJ Shannon, Concept Art di Gina DeDomenico @illustratedbygina @ljsupersuits @hbomax @damarislewis #blackfire". In calce alla notizia trovate anche la foto che svela il costume di Blackfire per intero.



L'attrice Damaris Lewis ha recentemente parlato con Comicbook del suo ruolo e del suo debutto imminente nei nuovi episodi di Titans:



"Riesco a interpretare qualcuno che non si adatta. E lo dico perché, soprattutto guardando il mondo in questo momento, penso che molte persone si stiano rendendo conto del fatto che non necessariamente si adattano", ha detto Lewis.

"Come dico sempre le leggende non si adattano, buoni e cattivi, le leggende non si adattano mai. Qualcuno di cui conosci il nome, lo sai perché non si è adattato. Quindi interpretare qualcuno che ha riconosciuto che non sarebbe stata a suo agio con le cose come stavano, è stato davvero allettante per me ed è stato un onore poterla interpretare con empatia e posso solo essere onorata di interpretare qualcuno che è così diverso".



