Titans 3, si parla di Red Hood nel nuovo video della serie HBO Max

A poche ore dall'uscita del quinto episodio della terza stagione di Titans, intitolato "Lazarus" e dedicato agli omonimi Pozzi di Lazzaro già visti e citati in diversi altri progetti DC, HBO Max ha diffuso online una nuova featurette dedicato interamente al personaggio di Red Hood, che ricordiamo essere interpretato da Curran Walters.

Il villain dei nuovi episodi della serie non è nient'altri che Jason Todd, il secondo Robin che distrutto psicologicamente dai trattamenti subiti da Bruce Wayne, incapace di abbracciare le sue paure, si è trasformato in quello che aveva promesso di sconfiggere, cioè nel male, in una nemesi tanto di se stesso quanto della figura che aveva costruito indossando i panni del Pettirosso aiutante di Batman.



Tanto nei fumetti quanto nella serie, la morte di Jason Todd è causata dal Joker, e infatti si è visto anche nella serie (seppure con un Clown Criminale di spalle). Questo però non è del tutto vero, dato che il personaggio - come detto - assume una nuova maschera e decide di portare caos a Gotham City come forme di liberazione e anche di vendetta.



Nel filmato è direttamente Curran Walters a parlare del personaggio. Vi ricordiamo che il sesto episodio della terza stagione di Titans approderà in streaming il prossimo 2 settembre.