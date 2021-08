Titans 3, perché Joker non viene mai mostrato davvero nella serie di HBO Max?

Joker è tornato in tv, più precisamente nella terza stagione della serie Titans di HBO Max, ma perché non lo vediamo in volto? Cerchiamo una risposta alla domanda.

Nei primi episodi della terza stagione di Titans il Joker ha un ruolo prominente, eppure non lo vediamo mai veramente in volto. E più si va avanti con il minutaggio, più sembra palese che un full reveal non avverrà... Ma perché?

Secondo Screen Rant la cosa avrebbe a che vedere con la reticenza di Warner Bros. di concedere ai suoi personaggi più celebri, in particolare Batman e Joker, di apparire in tv.

Certo, non è più come ai tempi di Smallville, e ora si va sempre più incontro al Multiverso onnicomprensivo (dopotutto abbiamo visto persino il Flash di Ezra Miller assieme al Flash di Grant Gustin), ma questo non vuol dire che alla Warner piaccia calcare troppo la mano in questi casi.

In Titans abbiamo già Iain Glen come Bruce Wayne, e per ora non sembra necessario mostrare il Joker più di quanto non si stia già facendo, o per lo meno, in maniera diversa da quanto si stia facendo.

E similmente a quanto successo anche per Gotham, in cui si è girato intorno alla questione del nome per il personaggio di Cameron Monaghan, sembra che anche qui ci dovremo accontentare, almeno per il momento, di allusioni, inquadrature strategiche ed espedienti furbetti. Inoltre, considerati gli avvenimenti dell'ultimo episodio di Titans andato in onda, potrebbe non esserci più tanto bisogno neanche di questo...