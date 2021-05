Titans 3, ecco quando debutterà la nuova stagione della serie DC su HBO Max

Finalmente sappiamo quando debutterà la terza stagione di Titans su HBO Max. Ecco quando potrete vedere i nuovi episodi della serie live-action DC con protagonisti i giovani eroi.

Il cast di Titans ci tiene a farci sapere che non manca molto all'approdo della terza stagione dello show su HBO Max, la nuova piattaforma streaming di WarnerMedia che ha "adottato" la serie dopo il passaggio da DC Universe (il servizio streaming che ha dato i natali a questo altri show DC, ora non più attivo).

"Stiamo girando la terza stagione di Titans. Siamo sul set per fare in modo che la magia si realizzi, perciò preparatevi per delle grosse sorprese" promettono i ragazzi nel video annuncio che trovate anche in calce alla notizia.

"La terza stagione sarà dark, misteriosa, elettrizzante, vi spezzerà il cuore... Beh, questo forse non è entusiasmante per tutti, vero?" si chiede Brenton Thwaites a un certo punto, ma i suoi colleghi proseguono "Sarà piena d'azione, divertente, e il cast non vede l'ora che possiate vederla. Sarà davvero grandiosa. Folle... E voglio dire, proprio folle!" anticipa Alan Ritchson.

"Perciò restate sintonizzati, perché la terza stagione di Titans arriverà ad agosto nella nostra nuova dimora, HBO Max" concludono tutti.

Sarà dunque agosto il mese designato per il ritorno di Titans, che porterà con sé anche il debutto di tanti nuovi personaggi, da Barbara Gordon a Tim Drake e, finalmente, il reveal di Red Hood.