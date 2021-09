Titans 3, quando esce su Netflix Italia la nuova stagione dello show DC?

La stagione 3 dello show della DC Titans ha esordito negli USA su HBO Max il 12 Agosto. La serie segue un gruppo di giovani supereroi che combattono il crimine, e conta diverse novità in questa season. In primis Red Hood sarà il villain di Titans 3. Ma non finisce qui. I fan italiani si chiedono ora quando potranno vedere la s3 su Netflix.

Mentre gli spettatori statunitensi si apprestano a vedere l'ottavo episodio, infatti, in Italia ancora tutto tace. Come sappiamo, inizialmente, ci saremmo potuti aspettare la terza season già all'inizio del 2021, poiché le riprese erano previste a partire dai primi mesi del 2020, con un debutto negli USA fissato per i mesi autunnali. Ovviamente la pandemia ha fermato tutto, come è successo per altre produzioni, e si è potuto iniziare soltanto a Ottobre 2020, portando dunque la serie a un ritardo di circa 6-7 mesi.

Ed è così che lo show della DC è arrivato su HBO Max in estate, e solo con i suoi primi 8 episodi per il momento. Non abbiamo, sfortunatamente, ancora una data d'uscita italiana. E' probabile che, considerando l'andamento dei lavori, la serie uscirà in tranche su Netflix a partire da inizio 2022. Mentre qualcuno spera ancora in un rilascio autunnale ormai improbabile, però, Netflix Italia potrebbe anche decidere di renderla disponibile una volta completa. Si parlerebbe dunque di 2022 inoltrato.

Chissà, staremo a vedere. Intanto vi lasciamo con il trailer di Titans 3.