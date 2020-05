Titans 3, quando inizieranno le riprese della serie DC Universe? Gli ultimi aggiornamenti

La seconda stagione di Titans si è conclusa lo scorso novembre, e l'annuncio di un rinnovo per una terza stagione ha persino preceduto la messa in onda del season finale. Adesso, però, tutti si chiedono quando inizieranno le riprese...

A fornire qualche aggiornamento al riguardo ci pensa uno dei creatori di Titans, Akiva Goldsman, che oltre a parlare di quel Batman v. Superman con Colin Farrell e Jude Law che mai vide la luce, rivela ai microfoni di Collider qualcosa in più sullo status attuale della produzione della serie: "Greg Walker, uno dei produttori, è a capo della writing room per la terza stagione di Titans. Le storie sono state sviluppate, ma va a tutto un po' a rilento, ovviamente. La terza stagione è in programma per essere girata non appena sia possibile far ritorno sui set".



Goldsman però non si è sbottonato sulla presenza di Batman nella terza stagione, o su un qualsiasi dettaglio relativo alla trama, lasciandoci ancora all'oscuro sulla direzione che potrebbe prendere lo show.



Sappiamo però che nei nuovi episodi avremo modo di conoscere Barbara Gordon a.k.a. Batgirl, che potrebbe essere una nuova aggiunta al team (o forse no?), e le voci che vorrebbero un possibile spin-off di Titans fanno ben sperare sul futuro della serie.



Voi chi vorreste vedere nella terza stagione di Titans? Fateci sapere nei commenti.