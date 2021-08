Titans 3 ha ricreato una delle morti più raccapriccianti dei fumetti di Batman

Il trailer finale di Titans 3 non aveva preparato i fan della popolare serie televisiva DC a quella morte scioccante avvenuta nei primi episodi della nuova stagione, che hanno ricreato una delle morti più raccapriccianti dei fumetti di Batman.

(SPOILER PER LA TERZA STAGIONE DI TITANS)

Stiamo parlando ovviamente della sequenza in cui Joker uccide senza pietà Robin utilizzando un piede di porco, una citazione letterale dai fumetti del Cavaliere Oscuro: la scena è infatti ripresa a piene mani dalla saga "Una morte in famiglia", un arco narrativo pubblicato dalla DC Comics in Batman nn. 426-429 nel 1989, scritto da Jim Starlin e disegnato da Jim Aparo: in quelle pagine si narrava esso della morte del secondo Robin, Jason Todd, ad opera del Joker, e la stessa brutalità e ferocia sono state riproposte nei primi episodi di Titans 3 in questa stagione.

Nel frattempo, la serie ha già iniziato a preparare il terreno per l'esordio di un nuovo Robin: nei primi episodi infatti compaiono ben quattro diversi personaggi DC che nei fumetti hanno ricoperto il ruolo del famoso aiutante di Batman, ovvero Carrie Kelly, Daxton Chill, Duke Thomas e Stephanie Brown, tutti candidati come possibili sostituti del Ragazzo Meraviglia nella serie tv. Nelle scorse settimane, tra l'altro, si erano diffusi alcuni rumor secondo i quali Carrie Kelly avrebbe esordito in Titans 3, con la serie che avrebbe proposto al pubblico una versione femminile di Robin.



