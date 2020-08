Titans 3, rivelazioni clamorose dal DC FanDome: in arrivo Batgirl, Spaventapasseri e ...

Durante il panel virtuale di Titans organizzato per il DC FanDome, il cast e i produttori hanno svelato diverse clamorose novità sulla terza stagione della serie di supereroi live-action.

A quanto pare, infatti, alcune misteriose circostanze attireranno i protagonisti eroi a Gotham City nel corso dei prossimi episodi, e qui si riuniranno con vecchi amici e dovranno affrontare nuove minacce.

In queste due categorie rientrano l'ex amico e nuova minaccia Jason Todd (interpretato da Curran Walters), che è stato visto per l'ultima volta mentre osservava il resto del gruppo da lontano mentre il corpo di Donna Troy veniva trasferito a Themyscira, prima di partire a tutta velocità sulla sua motocicletta. Jason nella terza stagione assumerà la nuova identità di Cappuccio Rosso, e stando quanto dichiarato dall'attore "la sua nuova ossessione è quella di abbattere la sua vecchia squadra".

Inoltre, a Gotham City i Titans troveranno anche Barbara Gordon, che oggi ha appeso il mantello di Batgirl al chiodo per diventare il nuovo commissario del dipartimento di polizia di Gotham City: Barbara ha avuto una relazione con Dick Grayson in passato, ma è diffidente nei confronti dei Titani e del loro arrivo in città Gotham. Infine, nella terza stagione arriverà anche lo Spaventapasseri, alias il dottor Jonathan Crane: sarà un detenuto dell'Arkham Asylum che, pentito, offre consulenza come profiler per il GCPD. Di certo, però, avrà qualcosa in serbo per i protagonisti ...

