Titans 3, primo sguardo al nuovo look di Starfire e anticipazioni sul ruolo di Blackfire

Le riprese della terza stagione di Titans sono iniziate ormai da qualche settimana, e dopo aver visto Curran Walters nei panni di Red Hood è arrivato il momento di dare un primo sguardo al nuovo look di Starfire.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il direttore della fotografia Boris Mojsovski ha diffuso su Instagram una foto di Anna Diop sul set, svelando le prime differenze di aspetto rispetto alla stagione precedente.

Nel frattempo, il produttore Gary Walker ha rivelato a TV Line alcune anticipazioni sul ruolo di Starfire nei nuovi episodi, in particolare per quanto riguarda il suo rapporto con Blackfire (Damaris Lewis): "Stiamo pianificando una grande stagione per Kory quest'anno. L'arrivo di sua sorella/nemica Blackfire la metterà di fronte ad un percorso in cui scoprirà sia i segreti del suo passato che degli indizi sul suo destino... tutto ciò porterà alla sua consacrazione come Starfire. Inoltre, in questa stagione abbiamo in serbo alcune sorprese per i fan più accaniti del personaggio."

Vi ricordiamo che, in Italia, le prime due stagioni della serie (passata da DC Universe a HBO Max) sono attualmente disponibili nel catalogo di Netflix. Non ci sono invece novità sulla data di uscita della nuova stagione. Intanto, vi rimandiamo alla prima foto dal set di Titans 3.