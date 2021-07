Titans 3, un primo sguardo a Tim Drake nella nuova immagine ufficiale

La terza stagione di Titans promette avventure incredibili nel mondo dei supereroi DC, e tra i nuovi volti dello show ci sarà anche quello di Tim Drake, di cui abbiamo finalmente un primo scatto ufficiale.

Nella terza stagione di Titans non solo avremo il debutto di Red Hood, oltre all'arrivo di Barbara Gordon, ovvero due dei personaggi più attesi del Batverse, ma anche quello di un altro Robin, Tim Drake.

Interpretato dall'attore di I May Destroy You Jay Lycurgo, che tra l'altro vedremo, seppur con un ruolo differente, anche in The Batman, Tim Drake nella serie di HBO Max (di cui trovate la prima immagine ufficiale diffusa da TV Line nella nostra gallery) è descritto come "un ragazzo scaltro che ha imparato ad arrangiarsi crescendo a Gotham City, senza però perdere la sua fiducia negli eroi e negli atti eroici. La sua personalità estroversa è accompagnata a una mente praticamente geniale, un istinto da detective con una attenzione per i dettagli che va ben oltre quella solitamente riscontrabile nei ragazzi della sua età".

"Quando i Titans arrivano a Gotham, un giovane ragazzo un po' ossessionato, Tim Drake, sospetta di aver scoperto le identità sia di Batman che di Robin" spiega lo showrunner di Titans Greg Walker "e nel far ciò, verrà catapultato nei misteri più oscuri di Gotham".

I primi tre episodi della terza stagione di Titans verranno trasmessi su HBO Max giovedì 12 agosto, e i restanti nelle settimane successive fino al 21 ottobre.