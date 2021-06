Titans 3, lo showrunner anticipa il finale: ecco che cosa succederà!

Nelle scorse ore uno dei registi di Titans Boris Mojsovski ha pubblicato su Instagram un'anteprima di ciò che accadrà nella terza stagione della serie DC migrata sul servizio di streaming on demand HBO Max, solo per eliminare il post in un secondo momento.

Se non avete fatto in tempo ad ammirarlo, possiamo dirvi che l'immagine in questione svelava alcuni retroscena su Backfire, nello specifico sulla realizzazione dei suoi poteri sul set tramite l'uso del blu screen. Nel frattempo, lo showrunner Greg Walker ha parlato con Comicbook di come cambieranno le cose nel corso della terza stagione di Titans.

“Penso che questa stagione sarà diversa in molti modi rispetto alle due precedenti. Alla fine i personaggi troveranno un modo per diventare una squadra. Ci sarà un finale ottimistico", ha detto Walker. “Serviva, nel mondo in cui viviamo in questo momento. È bello sentirsi liberati. Abbiamo un personaggio di nome Dove che indicherà la direzione in cui andremo, anche se ci vorrà del tempo prima che tutti inizino a seguire i suoi consigli. Alla fine troveranno un modo per scendere dalla 'ruota del criceto'. Smettere di fare le cose come le abbiamo sempre fatte per trovare un nuovo modo di farle. In questa stagione i personaggi devono capire come migliorarsi collettivamente".

Quali sono le vostre aspettative per la terza stagione di Titans? Ditecelo nei commenti!