Titans 3, lo showrunner parla di Barbara Gordon: 'Ha un ruolo specifico nella serie'

Quando è stato annunciato l'arrivo di Barbara Gordon in Titans 3, in molti si sono stupiti nel leggere che Savanna Welch avrebbe interpretato il Commissario di Polizia di Gotham, e non semplicemente "la figlia del Commissario Gordon". Adesso lo showrunner di Titans, Greg Walker, ne spiega la ragione.

Parlando dei nuovi episodi di Titans al sito Collider, Greg Walker si è trovato a motivare la decisione creativa che aveva lasciato perplessi non pochi fan quando fu annunciato il ruolo di Savanna Welch nello show, ovvero una Barbara Gordon già Commissario della GCPD, anche se nei fumetti la cosa avviene molto più tardi.

"Qui è dove ci allontaniamo un pochino dal canon, e lo modifichiamo a piacimento, immagino, o comunque in modo tale da servire ai nostri scopi" ha spiegato Walker "In questo caso ci è sembrato un bel parallelo. Abbiamo Dick Grayson che diventa Nightwing e si fa carico dei compiti di Batman, ma dov'è il parallelo tra lui e Barbara Gordon? Non volevamo che lei fosse una vigilante in costume, e abbiamo pensato che per la loro dinamica funzionasse meglio se ci fosse stata questa polarità, se lei avesse rappresentato la stessa cosa, ma in maniera diversa, con un atteggiamento differente sulla funzione dei supereroi".

"La tesi di Barbara, essenzialmente, è questa: 'Chiediamoci se i supereroi sono davvero una cosa buona. Non rinforzano l'idea che le persone sono incapaci di prendersi cura di sé stesse, e i supereroi arrivano a loro convenienza per fermare il crimine e poi se ne vanno, perpetrando l'idea e in certo senso mandano avanti questo ciclo? Forse le persone dovrebbero aiutarsi da sole' E per lei la soluzione sarebbe... Lei crede nella polizia, quindi dovrebbe essere la polizia ad aiutare la gente" continua poi "Così abbiamo pensato che rendesse molto meglio un conflitto genere nel loro rapporto, se Barbara fosse già Commissario".

Titans 3 ha debuttato il 12 agosto su HBO Max. Attendiamo ancora informazioni in merito all'uscita italiana.