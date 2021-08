Titans 3, lo showrunner su Red Hood: 'Era il momento giusto per introdurlo nella storia'

I primi episodi della terza stagione di Titans hanno finalmente debuttato su HBO Max, assieme al personaggio di Red Hood, che sta avendo degli sviluppi davvero interessanti.Ma cosa ha portato Jason Todd ad assumere l'identità di Red Hood?

"Credo che la risposta a questa domanda debba partire guardando al punto in cui è Jason alla fine della seconda stagione: era in esilio dopo il trauma subito con ciò che era successo con Deathstroke e quello che era seguito con i Titans" ha raccontato Greg Walker, lo showrunner di Titans, ai microfoni di Collider, quando in una recente intervista gli è stata posta la medesima domanda.

"Per molti versi, Jason Todd è sempre stato un personaggio tragico, che cercava però in tutti i modi di non esserlo. È praticamente un ragazzo orfano, un ragazzo di strada, che voleva trovare qualcuno che crede in lui, ma che ha sempre fatto fatica a trovare accettazione e approvazione" ha continuato Walker "Mi ricorda parecchio diverse persone che conosco che stavano affrontando le stesse sfide. E lui credeva di aver trovato qualcuno del genere in Bruce, e poi nei Titans. [Ma continuava] la sfida per essere accettati, e la sua inabilità di trovare [approvazione e accoglienza] in modo significativo"

"Questo e delle brutte vicende, onestamente, lo hanno portato ad accontentarsi di un altro tipo di accettazione, da parte di qualcuno che ha un diverso... Qualcuno che non ha buone intenzioni nei suoi confronti. Perciò ci è sembrato il momento giusto per inserire tutto questo con il villain che stiamo utilizzando in questa stagione" ha poi concluso.

E a proposito di villain, l'interprete di Spaventasseri in Titans Vincent Kartheiser, è stato indagato per cattiva condotta sul set. Al momento, pare che l'attore non tornerà per un'eventuale quarta stagione di Titans, ma restiamo in attesa di nuove informazioni.