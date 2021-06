Titans 3: il Superboy di Joshua Orpin è un ricercato vivo o morto nella nuova foto!

Le riprese del finale di stagione di Titans 3 sono ufficialmente iniziate, e l'aspettativa per i fan è altissima ora che la fortunata serie tv di supereroi DC è passata sotto l'egida del servizio di streaming on demand HBO Max.

Ora Joshua Orpin, interprete di Conner/Superboy, tramite le stories del suo account ufficiale di Instagram ha mostrato in anteprima un manifesto da ricercato di Gotham in cui il suo personaggio è braccato vivo o morto ed è considerato armato e pericoloso: il manifesto chiede a chiunque abbia informazioni di chiamare il 735-555-0155 (un numero inesistente, c'è chi ha provato a contattarlo). Nelle successive stories l'attore non ha espresso giudizi né condiviso retroscena in merito alla faccenda, limitandosi ad un silenzio eloquente.

Ricordiamo che, com'è stato divulgato recentemente, Titans 3 debutterà su HBO Max ad agosto: i protagonisti della serie saranno ancora sono Brenton Thwaites (Richard "Dick" Grayson/Nightwing), Anna Diop (Kory Anders/Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Ryan Potter (Garfield "Gar" Logan/Beast Boy), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Curran Walters (Jason Todd/Red Hood), Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl), Joshua Orpin (Conner aka Superboy), Savannah Welch (il commissario di polizia di Gotham City Barbara Gordon), Damaris Lewis (Blackfire), Jay Lycurgo (Tim Drake alias Robin), Vincent Kartheiser (Jonathan Crane) e Sharon Ferguson (Queen Luand'r).

La serie è stata sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, sulla base di personaggi della DC. Berlanti, Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti, Greg Walker e Sarah Schechter sono i produttori esecutivi.