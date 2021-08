Titans 3, vedremo Robin al femminile? Ecco cosa ce lo fa pensare

Da tempo sappiamo che la terza stagione di Titans pullulerà di molti Robin ed ex Robin, con Dick Grayson totalmente assorbito dal ruolo di Nightwing, Jason Todd nei panni di Red Hood e Tim Drake al debutto. Tuttavia potrebbe profilarsi anche il cameo di una versione femminile di Robin nei nuovi episodi in programma ai primi d'agosto negli USA.

Secondo quanto riporta WeGotThisCovered, nella terza stagione di Titans apparirà Carrie Kelley, che potrebbe apparire senza l'abituale costume. Per il momento si tratta soltanto d'indiscrezioni che non hanno avuto sinora conferma.

L'apparizione potrebbe essere inclusa come Easter Egg dedicato ai fan e ciò significa che potrebbero esserci indizi su ulteriori versioni di Robin come quella di Stephanie Brown.



Meno probabile, al momento, risulta la partecipazione di Damian Wayne, anche se la sua comparsa non sarebbe certamente da considerare una sorpresa, magari in vista di una nuova stagione o di uno spin-off.

Stanno emergendo diverse indiscrezioni ultimamente sulla terza stagione, come quella che vorrebbe Batman disposto ad infrangere il suo codice etico.

Ricordiamo che dallo show è stato tratto già uno spin-off, chiamato Doom Patrol e basato sull'omonima formazione di supereroi.



Per addentrarvi maggiormente nella serie, scoprite i poster dei personaggi di Titans 3, divisi tra eroi e cattivi, pronti per affrontarsi nelle nuove avvincenti puntate. In Italia la prima stagione è arrivata nel 2019 mentre la seconda è stata trasmessa nel 2020.