Titans 3: Vincent Kartheiser (Spaventapasseri) indagato per cattiva condotta sul set!

La terza stagione di Titans ha debuttato solo nelle scorse ore, ma è già scoppiato un caso intorno all'attesa serie basata sui supereroi DC Comics: l'attore Vincent Kartheiser, interprete del villain Spaventapasseri, a quanto pare è ufficialmente indagato per cattiva condotta sul set.

Come si legge su Deadline, l'attore sarebbe attualmente oggetto di "due diverse indagini aperte dallo studio di Titans, Warner Bros Television." Deadline riporta la notizia di queste accuse, descrivendole come "comportamenti e commenti inappropriati" sul set. Il magazine riferisce inoltre che la prima indagine non avrebbe richiesto il licenziamento di Kartheiser, con l'attore che avrebbe ricevuto solo un rimprovero verbale, ma la seconda indagine avrebbe portato un rappresentante sul set per monitorare costantemente l'attore.

"Vincent Kartheiser nega con veemenza le accuse", ha detto un portavoce della star in una dichiarazione. "Warner Bros ha indagato su questa questione e ha chiarito a Mr. Kartheiser le sue aspettative per il comportamento sul set, e Mr. Kartheiser ha accettato di rispettare le loro direttive". Deadline ha poi riferito che sono state indagate anche "altre affermazioni su presunte condotte scorrette". Sebbene Kartheiser sia stato aggiunto come regular della serie per la terza stagione, è stato riferito che a seguito di questi comportamenti è improbabile che ritorni per una quarta stagione (comunque non ancora conferma). Da notare tra l'altro che, a differenza di altri membri del cast e dei produttori esecutivi che hanno promosso la serie prima dell'uscita, Kartheiser non ha condotto interviste promozionali.

