Titans 4, Bruce Campbell debutterà nel ruolo di Lex Luthor? La risposta del cast!

Sono iniziate da poco le riprese della quarta stagione di Titans, la serie DC Comics sulla formazione dei giovani eroi. Molte voci volevano il debutto di un nuovo Lex Luthor che sarebbe stato interpretato, fra i tanti nomi, dal Bruce Campbell di Evil Dead. Ma una risposta da parte di un attore arriva forte e chiara sui social!

In Casa DC c’è aria di numerosi progetti seriali in contemporanea. Mentre si sono appena concluse in bellezza le riprese di Stargirl 3, continuano quelle della quarta stagione di Titans, in corso ormai da una ventina di giorni. Tutti gli occhi sono puntati sui vecchi volti, entusiasti di tornare nella nuova stagione, ma anche sui grandi debutti che potrebbero imprimere nuove direzioni alla serie sui Giovani Titani. Una delle più gettonate vorrebbe il malvagio Lex Luthor apparire nei prossimi episodi attualmente in lavorazione e a interpretarlo si sono fatti i nomi di Carly Elwes e dell’eterno attore feticcio di Sam Raimi, Bruce Campbell.

Il rumor che i due fossero stati presi in considerazione per la parte è circolata su Reddit per poi essere ripresa da diverse testate, ma l’intervento di uno dei membri dell’attuale cast avrebbe risolto – almeno parzialmente – la questione. Si tratta di Joshua Orpin, interprete di Superboy nella serie, che a mezzo social a ricondiviso la notizia in una storia aggiungendovi in calce un commento al vetriolo: “Questa cosa invecchierà come il latte acido”. In altre parole, male: verrà presto smentita quando gli episodi debutteranno.

Non è chiaro se la star di intendesse che Lex Luthor non sarebbe apparso affatto nella serie o che invece fossero i rumor sui due casting a essere completamente fuori strada. D’altronde, Superboy ha importanti legami con Lex Luthor nei fumetti poiché condivide metà del suo DNA con il cattivo e l'altra metà con Superman. Quindi un’apparizione di Luthor nella serie non sarebbe troppo fuori dagli schemi. In realtà però, questa quarta stagione ha già fatto il pieno di nuovi cattivi, su tutti il Brother Blood interpretato da Joseph Morgan.

Sul suo personaggio, Morgan ha anticipato grandi differenze: “Ciò che è stato estremamente divertente per me – in effetti, questo era il primo motivo per cui volevo fare questa parte – è che io interpreterò un personaggio chiamato Brother Blood. Ma non è qui che inizia la mia storia: inizia piuttosto con il suo viaggio nei panni di Sebastian Blood, quindi assisteremo a una vera e propria storia delle origini per il cattivo. Ciò che è stato incredibilmente gratificante per me - e continuerà ad esserlo, penso - è esplorare il passaggio dall'essere Sebastian a diventare Brother Blood". Voi state seguendo la serie? Ditecelo nei commenti!