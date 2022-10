Titans 4: ecco la prima clip ufficiale della nuova stagione!

Poche settimane fa si sono ufficialmente concluse le riprese di Titans 4, serie DC ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti e basata sui Giovani Titani, in onda dal 2018.

In occasione del Comic-Con di New York, HBO Max ha condiviso la prima clip della quarta stagione dello show, che mostra Nightwing e Tim Drake combattere contro un gruppo di scagnozzi. L'account ufficiale di Titans ha twittato la clip scrivendo: "Ecco il primo sguardo ufficiale a @brentonthwaites e @jaylycurgo nella stagione 4 di #DCTitans! #DCatNYCC". Come di consueto vi lasciamo il post in calce alla notizia.

Qualche tempo fa, la star di The Vampire Diaries e The Originals Joeseph Morgan si è unito alla serie nel ruolo di Brother Blood:

"Quindi ho iniziato a girare, al momento stiamo girando gli episodi 1 e 2 contemporaneamente. Ciò che è stato estremamente divertente per me - in effetti, questo è il motivo per cui volevo fare questa parte in primo luogo - è che, come sai, io "interpreterò un personaggio chiamato Brother Blood", ha rivelato Morgan. "Ciò che è stato incredibilmente gratificante per me - e continuerà ad esserlo, penso - è esplorare come passerà dall'essere Sebastian a diventare Brother Blood".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo alle ultime foto di Titans 4.