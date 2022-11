Titans 4 ha davvero ucciso QUELLO storico personaggio DC nel primo episodio?

Dopo il trailer di Titans 4 i fan sono decisamente sulle spine riguardo al futuro della serie e dei personaggi. Una cosa sola è sicura: uno di loro morirà.

Vi avvertiamo che da ora ci saranno solo spoiler, se non volete rovinarvi la sorpresa.



Con il ritorno del supervillain Deathstroke (interpretato da Esai Morales), tutte le conquiste ottenute dai nostri titani alla fine della stagione precedente sembrano essere vane. Le acque non sono più così calme, e a sconvolgere l'animo degli spettatori è anche l'introduzione di un nuovo personaggio, un elemento storico della DC: Lex Luthor. Le domande riguardo a tale entrata sono molte e i fan si sono chiesti a lungo il motivo della sua presenza.



Ora capiamo il perché di tale inserimento. Lex Luthor è stato intossicato dalla criptonite e la sua fine è ormai vicina. A un passo dalla morte, il villain desidera rincontrare Superboy (interpretato da Joshua Orpin). I due effettivamente passeranno del tempo insieme, finché il minerale verde non lo consumerà definitivamente. Boom, bam. Così muore l'iconico personaggio della DC. Come se non bastasse, Conner viene in seguito erroneamente considerato l'artefice di tale omicidio. La morte di Luthor avviene nei momenti finali del primo episodio della stagione, lasciando i fan increduli e con decisamente molte domande in più.

Per versare un po' di miele sulla terribile notizia, vi informiamo che si inizia già a parlare di un crossover tra Supergirl e Titans.