Titans 4, Franka Potente è Mother Mayhem nelle nuove immagini della serie DC

HBO Max ha pubblicato sui social le prime immagini di Mother Mayhem, una delle villain che caratterizzeranno la quarta stagione di Titans. Le immagini mostrano Franka Potente nei panni del personaggio DC, con tanto di mantello rosso e ascia. Tra le immagini pubblicate sono incluse quelle del concept art del costume.

Il personaggio di Anna Resik/Mother Mayhem ha debuttato in DC Comics nel 1986. Si tratta di un membro di alto rango della Chiesa del Sangue, una setta guidata da Brother Blood.

Oltre a Mother Mayhem, la quarta stagione della serie includerà anche Jinx e Joseph Morgan nei panni proprio di Brother Blood.



Le riprese di Titans 4 si sono concluse ufficialmente a settembre. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli per quanto concerne la trama e l'inserimento dei villain annunciati nella narrazione dello show.

Il cast include anche Titus Welliver nel ruolo di Lex Luthor, il cattivo di Superman. Lo showrunner Greg Walker ha anticipato che la versione di Lex Luthor che vedremo in Titans sfiderà i protagonisti con la sua malvagità e la sua pressione psicologica.



Qualche giorno fa Ryan Potter ha celebrato la fine delle riprese di Titans, pubblicando diverse immagini dal set della serie DC ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, basata sui Giovani Titani, celebri supereroi della DC Comics. La serie è disponibile su Netflix ed è prodotta dal 2018.