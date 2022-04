Titans 4, Jay Lycurgo da The Batman a nuovo Robin: 'Gotham mi ha cambiato'

L'attore Jay Lycurgo è apparso nel film The Batman e lo possiamo vedere in una delle prime sequenze della pellicola di Matt Reeves in cui fa parte di una gang che infastidisce un malcapitato nella metropolitana di Gotham City. Tuttavia, l'attore era già apparso a Gotham ma sotto altra veste, scelto per interpretare Tim Drake / Robin in Titans.

Lycurgo ha commentato questa sua doppia apparizione a Gotham City sotto abiti diversissimi in un recente post pubblicato su Twitter, dove ha commentato: "Gotham mi ha cambiato", sottolineando così la sua trasformazione nel passare dal nuovo Robin di Titans al delinquente di The Batman. L'attore aveva parlato della sua incursione nel film di Reeves rivelando che nessuno ne era a conoscenza.

"No, nessuno lo sapeva", ha spiegato Lycurgo. "Era una specie di segreto. Ho fatto The Batman un anno prima di fare il provino per Titans. Quindi, ho fatto quello e ho avuto un po' di fermento sui social media quando è uscito il trailer. E poi è arrivato Titans e per un po' è stato come, "Lo sanno?" Non so nemmeno se ho mai detto qualcosa al nostro produttore Greg Walker. Ancora non so nemmeno se lo sa. (ride) Greg, se non lo sai già, sono in The Batman".

Qualche mese fa, Lycurgo aveva parlato del futuro di Tim Drake in Titans: "Penso che la cosa principale con Tim sia che ha bisogno di tornare alle basi. Penso che ne abbia bisogno. È stato colpito dalla realtà. Credeva di essere come Batman e Robin, era sicuro di questo. Ma la verità è che non è così. Cosa fai quando ci sarà una pistola davanti a te? C'è una pistola puntata contro di te, e allora come ti prepari? Cosa fai? Nightwing sa cosa fare, ma Tim non ha ancora avuto quel tipo di addestramento. Quindi, ora per lui si tratta di affrontare la realtà. E, se davvero vuole fare questa vita, andare avanti".

Nel frattempo, sono in corso le riprese di Titans 4.