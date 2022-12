Titans 4: il midseason finale mette in scena la sua versione di Avengers: Infinity War

Titans della HBO Max è ora in pausa dopo il midseason finale che ha chiuso con il botto. Il sesto episodio della stagione 4 si è concluso infatti con un cliffhanger che ha lasciato i fan desiderosi di vedere il resto dei nuovi episodi, che dovrebbero debuttare all'inizio del 2023. Quello che è successo al team è paragonabile a Infinity War.

ATTENZIONE, l'articolo contiene SPOILER sul finale di metà stagione di Titans 4, quindi non proseguite nella lettura se non siete in pari con gli episodi.

Alla fine dell'episodio precedente, Sebastian Sanger (Joseph Morgan) si è consegnato a Madre Mayhem (Franka Potente) per salvare le sorellastre Rachel Roth/Raven (Teagan Croft) e Kory Anders/Starfire (Anna Diop). In "Fratello Sangue" Mayhem costringe Sebastian a rivivere momenti sconvolgenti del suo passato, sperando di convincerlo a partecipare a un rituale progettato dalla sua Organizzazione per conferirgli poteri demoniaci legati a suo padre, Trigon.

Agli STAR Labs di Metropolis, Conner Kent/Superboy (Joshua Orpin), che ha abbracciato l'influenza del suo nefasto padre biologico, Lex Luthor (Titus Welliver), piuttosto che quella di Superman, ordina di posizionare i satelliti in modo da fermare l'imminente luna rossa, necessaria per completare il rituale. Nel frattempo, Jinx (Lisa Ambalavanar) aiuta il resto della squadra a prepararsi a teletrasportare Sebastian lontano dall'Organizzazione.

Il piano di Conner inizialmente sembra avere successo, ma, sapendo che c'è ancora una piccola finestra in cui l'Organizzazione può utilizzare la luna rossa, attacca incautamente il loro nascondiglio e viene facilmente soggiogato dalla magia di Mayhem e fatto prigioniero. La squadra non è in grado di teletrasportare contemporaneamente lui e Sebastian al sicuro, quindi Dick Grayson/Nightwing (Brenton Thwaites) ordina una missione di salvataggio più tradizionale. La battaglia della squadra contro l'Organizzazione procede bene, con Rachel che riacquista persino i poteri modificati e un nuovo costume, finché Mayhem non pugnala Jinx allo stomaco, uccidendola apparentemente.

Sebastian si scusa con Rachel ma si prepara a completare il rituale, soggiogato dall'offerta di potere e dalla lealtà dell'Organizzazione. Le sue capacità soprannaturali iniziano a manifestarsi ancor prima di completarlo e quando urla una sorta di onda sonica si sprigiona dal suo corpo, vaporizzando la maggior parte dei Titani. Il momento è molto simile allo schiocco di Thanos in Infinity War, ma la situazione dei Titani è probabilmente ancora più grave di quella degli Avengers. Dopo tutto, circa la metà degli eroi Marvel era sopravvissuta, poiché Thanos intendeva ridurre la popolazione dell'universo del 50%. Questo ha permesso ai Vendicatori di rimediare in Avengers: Endgame. I Titani potrebbero contare solo su uno o due membri per salvare la situazione.

Già nel primo episodio di Titans 4 era evidente che la tragedia sarebbe stata sempre dietro l'angolo, ma adesso non ci resta che attendere i nuovi episodi per capire anche se Titans sarà cancellato oppure continuerà ulteriormente.