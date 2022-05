Titans 4, rivelato il nuovo set di Metropolis: pronto il crossover con Superman?

Un nuovo video dal set di Titans 4 pubblicato dal regista Nicholas Copus ha rivelato una grande novità, anticipando la nuova ambientazione della città di Metropolis. A questo punto è lecito chiedersi: in Titans 4 vedremo un crossover con Superman?

Il regista Nicholas Copus aggiorna ricorrentemente i fan dal set della quarta stagione dello show DC e nel breve video che potete vedere a fine articolo ha svelato un'ambientazione davvero cruciale nell'universo narrativo di cui fanno parte i Giovani Titani, semplicemente mostrando un cartello alle porte di Metropolis, la città che fa da sfondo alle avventure di Superman.

Una rivelazione che alimenta i rumour sulla presenza di Lex Luthor in Titans 4, il noto e potente antagonista dell'Uomo d'Acciaio.

La quarta stagione di Titans continua a far parlare di sé anche grazie ai recenti ingressi nel cast: se è confermato l'ingresso nel cast di Titans 4 di Lisa Ambalavanar nei panni della malvagia strega Jinx, non è ancora stata confermata la presenza di James Scully. La star della serie Netflix You è stata ritratta in alcune foto pubblicate su Instagram dal direttore della fotografia Boris Mojsovski, insieme a Brenton Thwaites, Joshua Orpin e Jay Lycurgo, ma né DC Entertainment né HBO Max hanno ufficializzato la partecipazione dell'attore.

Un'altra presenza già annunciata è quella di Joseph Morgan (The Vampire Diaries, The Originals) che interpreterà Brother Blood: "Sono onorato di entrare nell'universo DC e interpretare un ruolo così stratificato, complesso, spietato e vulnerabile. Sarà esaltante" ha dichiarato l'attore pochi mesi fa, quando è stata rivelata la sua presenza nel cast della serie DC.

Le riprese di Titans 4 procedono e non è ancora noto quale sarà la finestra d'uscita della prossima stagione della serie TV che sarà distribuita sulla piattaforma streaming HBO Max.