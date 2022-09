Titans 4, Ryan Potter celebra la fine delle riprese con alcune immagini dal set

La stagione 4 di Titans è in produzione da febbraio e sarà composta da 12 episodi, uno in meno delle precedenti stagioni. Ora dopo diversi mesi le riprese sono concluse e per ufficializzare la fine della produzione uno dei protagonisti, Ryan Potter, ha pubblicato un post che include diverse immagini di momenti trascorsi sul set.

Potter interpreta Beast Boy, migliore amico di Rachel (Teagan Croft) e in grado di assumere sembianze animali. L'attore è stato coinvolto anche nella fase creativa di un episodio dello show, insieme al produttore esecutivo Geoff Johns. Ecco la foto d'inizio riprese di Titans.



Inoltre si vocifera di un crossover tra Titans e Stargirl, dato che Potter è stato avvistato di recente con Brec Bassinger, interprete di Courtney Whitmore nello show DC.

Beast Boy nella quarta stagione comparirà con un nuovo costume, ancora ignoto, diverso da quelli indossati in precedenza dal personaggio.



L'anteprima della serie è stata fissata a novembre ma non è ancora stata annunciata la data ufficiale in cui lo show sarà disponibile.

Titans in Italia è disponibile su Netflix con le prime tre stagioni che hanno raccolto ottimi riscontri da parte dei fan.

Sul nostro sito trovate la prima foto di un Lex Luthor barbuto, interpretato da Titus Welliver. Il cast di Titans comprende Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Damaris Lewis, Savannah Welch e Vincent Kartheiser.