Titans 4: primo sguardo al barbuto Lex Luthor di Titus Welliver

Nelle scorse ore HBO ha rilasciato ad Enterteinment Weekly la prima immagine ufficiale di Titus Welliver nei panni di Lex Luthor per la nuova stagione di Titans. Il famigerato supercriminale DC appare privo di capelli come tradizione ma stavolta, ha anche un lunga e folta barba scura.

Walker ha spiegato che questo villain sarà assai differente da soliti e che, sfiderà i supereroi titolare anche sfruttando dei subdoli trucchetti psicologici che metteranno a dura prova tutti i personaggi più amati dello show.

"Ha un approccio molto particolare, si dimostra davvero sensibile e premuroso al richiamo del male e del potere. Sa anche essere simpatico. È curioso, il che penso sia molto interessante per il suo carattere. Vuole sapere chi ha davanti e per quale ragione quelle persona sono diverse da lui. Vede il mondo attraverso l'obiettivo sia del proprio potere che della propria inadeguatezza, e cerca di compensare entrambi questi aspetti".

Lo showrunner Greg Walker ha invece parlato della relazione di Luthor con Superboy, interpretato da Joshua Orpin, che è stato creato da una combinazione di Superman e del DNA di Luthor.

"Stiamo davvero andando più a fondo in tutti questi personaggi. Ciò che spinge Cooner ad andare avanti è una storia di identità. Ha esplorato la sua parte di Superman ma non ha mai davvero esplorato la sua componente relativa a Lex. Cosa accadrà quando lo farà".

In precedenza si credeva che Bruce Campbell avrebbe interpretato Lex Luthor in Titans, ma a quanto pare le cose sono andate diversamente e la scelta è caduta su Titus Welliver. Sebbene questa nuova stagione non abbia ancora una data di uscita, Joseph Morgan ha promesso grandi cose ai fan di Titans. Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere.