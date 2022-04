Titans: la Stagione 4 si prepara a sbarcare a Metropolis, ecco il video dal set!

Con le riprese di Titans 4 ormai avviate, il regista della serie HBO Max Nicolas Copus aveva promesso costanti aggiornamenti dal set e dal suo dietro le quinte e la promessa finora è stata mantenuta. In un nuovo aggiornamento proprio Copus ha rivelato una succulenta novità per i protagonisti della prossima stagione: si sbarca a Metropolis!

"La stagione 4 di Titans si addenterà in questa piccola città... ho detto abbastanza", ha scritto Copus nella didascalia allegata a un video che ritrae l'insegna della città di Metropolis, la casa di Superman. In una precedente intervista Brandon Thwaites aveva discusso dell'importanza dei villain in Titans e del mettere in rilievo tutti i personaggi, anche quelli secondari:

"Beh, ha più a che fare con i personaggi che non ho ancora visto sotto i riflettori, che mi piacerebbe davvero diventassero protagonisti e avessero storyline importanti. Mi piacerebbe vedere una storyline svilupparsi tra Superboy e i Titani. C'è molto da raccontare su questo, perché lo abbiamo visto lavorare per la squadra ed è davvero in sintonia con la morale e i valori di Dick. Ma sappiamo tutti che c'è questo lato oscuro nascosto nel personaggio che penso sarebbe davvero interessante da esplorare. È uno dei miei personaggi preferiti. Penso che Josh lo interpreti molto bene, è un personaggio bizzarro, buono e cattivo".

Thwaites, quindi, ha proseguito parlando dei villain: "'Titans' è una serie che strutturalmente si evolve intorno a un cattivo o due. Nella prima stagione, c'erano due villain. Nella seconda è stato Deathstroke. Nella terza è stato Crane. Quindi sono davvero interessato a vedere chi sarà il cattivo della quarta stagione, o chi saranno i cattivi. In questa stagione è uscito di scena Hank [Ritchson]. Hank era un personaggio molto forte per noi. Siamo tutti molto tristi nel vederlo andare via, ma è stata una grande mossa per la stagione e per lo show. Quindi potremmo farlo di nuovo. Non sono davvero sicuro che accadrà, ma non vedo l'ora che succeda qualcosa".

Nel frattempo, Jay Lycurgo ha parlato del suo doppio ruolo in Titans e The Batman.