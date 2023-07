Titans 4 è l'ultima stagione? Cosa sappiamo sul futuro della serie

Ma quindi dobbiamo davvero dire addio a Titans? La quarta stagione sarà davvero l'ultima o c'è speranza per il futuro? Cerchiamo di capire assieme tutto quello che sappiamo sulla serie tv basata sui personaggi DC Comics.

Stando alle ultime dichiarazioni e alla ricostruzione gigantesca in casa DC dopo l'arrivo di James Gunn sembra proprio che Titans 5 non vedrà la luce. Lo show, assieme a Doom Patrol, sarebbe stato cancellato proprio per lasciare spazio al DCU di Gunn.

Una scelta che lascia l'amaro in bocca a tantissimi fan di un prodotto che ha saputo ritagliarsi una nicchia importante nel corso del tempo. Solo che le cose non sono così chiare, visto che al momento ufficialmente Titans va a concludersi con la quarta stagione. James Gunn in un suo tweet aveva però detto che la decisione di chiudere l'avventura di Titans era precedente al suo arrivo come direttore creativo dei DC Studios. C'è quindi speranza?

Al momento la situazione in casa DC è decisamente fluida. Non si è ancora ben capito chi e come rimarrà e farà il suo passaggio dal moribondo DCEU al prossimo DCU made in Gunn. Ad esempio il Nightwing di Titans sarebbe pronto per entrare nel DCU. Perciò al momento ci sono due opzioni per Titans: chiusura con la quarta stagione in maniera definitiva o un recupero della serie (o magari di parte dei personaggi e/o attori) nel futuro universo DC che prenderà le mosse con Superman Legacy.

La prima opzione resta al momento la più probabile, ma da HBO hanno confermato che sia Titans sia Doom Patrol termineranno in maniera coerente, quindi senza cliffhanger o cose lasciate a metà. E voi cosa ne pensate? Vorreste una quinta stagione per Titans? Diteci la vostra nei commenti. Intanto ecco a voi tutti i nuovi attori in Superman Legacy.