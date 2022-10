Titans 4, finalmente primo teaser e data d'uscita della stagione HBO: sarà divisa in due

Si parla ormai da mesi della produzione della quarta stagione di Titans. Ora possiamo dare finalmente uno sguardo al risultato con questo primo teaser che conferma anche la data della première, la cadenza distributiva e anticipa un secondo slot di episodi per una distribuzione successiva. Infine, il nuovo costume di Beast Boy.

Finora si avevano avute solo alcune immagini di Titans 4, seguite da una prima clip della serie HBO in arrivo. Ma ora che manca, ci conferma proprio questo nuovo teaser con la data della première, solo qualche settimana all’uscita su piattaforma, era ora per HBO di iniziare a rendere pubblici teaser e trailer. La serie debutterà il 3 novembre con una doppietta di episodi, per poi vedersi distribuita con un episodio a settimana fino al 1 dicembre.

In questo modo, si dovrebbe raggiugere un totale di 6 episodi, che costituiranno però solo la prima metà dell’intera stagione. Il secondo blocco arriverà infatti in una finestra non ancora specificata del 2023. Nella serie tornano Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin, Franka Potente e Joseph Morgan, con Jay Lycurgo e Lisa Ambalavanar in ruoli ricorrenti. Proprio Potter, assieme a questo teaser, si è vista distribuita un’immagine ufficiale del suo nuovo costume di Beast Boy che trovate in calce all'articolo.

Recita la sinossi della nuova stagione, in linea con quanto potete vedere nel trailer in cima all’articolo: "Dopo aver salvato Gotham, i Titans si sono messi in viaggio per tornare a San Francisco. Ma dopo una sosta a Metropolis, si ritrovano nel mirino di un culto soprannaturale con poteri diversi da qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima".