Titans accoglie l'attrice Conor Leslie nel ruolo di Donna Troy aka Wonder Girl

Dopo i recenti avvistamenti di Conor Leslie sul set di Titan, che inevitabilmente avevano portato i fan a sospettare la presenza di Donna Troy/Wonder Girl nel serial, il portale d’informazione Heroic Hollywood ha infine confermato il ruolo dell’attrice.

Nota principalmente per aver preso parte a Other Space, Klondike, Elementary e The Blacklist, l’attrice ventisettenne dovrebbe apparire come guest star all’interno della prima stagione dello show. Solo qualche mese fa, se ricordate, era emersa in rete la notizia secondo cui DC e WB avessero aperto i casting per il personaggio che, a quanto pare, sarà regular a partire dalla seconda stagione di Titans.



Originariamente introdotta nell’universo DC Comics come sorella minore di Wonder Woman, Donna Troy è eventualmente diventa un membro dei Titani e ha combattuto il crimine al fianco di eroi come Robin, Kid Flash e Aqualad. Le sue origini cartacee sono poi state rivisitate, allo scopo di renderla un’orfana salvata da Diana e dunque non imparentata con la principessa delle Amazzoni.

In calce all’articolo, infine, vi proponiamo un breve video con protagonisti Brenton Thwaites, interprete di Robin, e la stessa Conor Leslie. Nel suddetto, l’attrice saluta Robin con l’inequivocabile frase “Mi sei mancato Ragazzo Meraviglia”, suggerendo che lei conosca già l’identità segreta del ragazzo.

Composta da 13 episodi, la prima stagione del serial live-action di Titans debutterà nel corso dell'anno corrente sul nuovo servizio digitale di casa DC Comics.