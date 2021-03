Titans, per Alan Ritchson la terza stagione sarà 'la migliore di sempre'

Nei giorni scorsi sono trapelati online i titoli degli episodi della terza stagione di Titans, molto attesa dai fan della DC Comics. Ad alimentare ulteriormente l'hype ci hanno pensato alcune recenti dichiarazioni di Alan Ritchson, che nella serie interpreta Hank Hall / Hawk. L'attore ha anticipato a Collider cosa ci si possa attendere.

"È la stagione migliore finora, e non sto usando un'iperbole" ha spiegato. "Questo è uno di quegli show davvero grandi. Un cast enorme, una proprietà enorme. Ci sono un milione di modi diversi per raccontare la storia e a volte c'è bisogno di una stagione o due per riuscire a capire su chi focalizzare l'attenzione e dove stia andando effettivamente questa cosa. Hanno fatto un ottimo lavoro."

Secondo Alan Ritchson, insomma, "tutte le stagioni sono state buone, ma in questa c'è un'eccellenza, perché tutti hanno capito su cosa vogliamo concentrarci e come vogliamo raccontare la storia. È semplicemente più focalizzata rispetto alle altre, e sta funzionando bene. È la stagione migliore, di gran lunga."

Tra le novità della terza stagione di Titans ci sarà l'entrata in scena di nuovi personaggi come Jonathan Crane, Tim Drake (Jay Lycurgo) e Barbara Gordon (Savannah Welch). Quest'ultima si sta preparando con degli spettacolari allenamenti. Assisteremo anche al debutto di Blackfire (Damaris Lewis).

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al look finale di Red Hood per la stagione 3 di Titans.