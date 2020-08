Titans, l'ambizione di Brenton Thwaites: la star puntava al DCEU con il suo Nightwing

Durante una recente intervista con Rotten Tomatoes, l'attore Brenton Thwaites ha rivelato come la sua speranza originale (e non ancora defunta) era quella di poter interpretare Nightwing al cinema, nel DCEU, soprattutto quando uscì la notizia che Chris McKay (LEGO Batman) avrebbe diretto l'adattamento cinematografico.

Ha spiegato l'attore: "Quando ho firmato per interpretare Nightwing, mi sono ritrovato a indagare sul film perché la mia ispirazione principale veniva dal Batman di Nolan, e nella mia testa mi vedono già a interpretare un fantastico film su Nightwing, ed effettivamente ce n'era una in produzione. Warner Bros. lo aveva messo in sviluppo per un po', ma doveva essere il Nightwing del Batman di Ben Affleck".



Con Collider l'attore ha recentemente parlato dell'interessante transizione identitaria da Robin a Nightwing: "Il mio iniziale allenamento doveva essere finalizzato all'interpretazione di Nightwing. Poi abbiamo avuto altri elementi da affrontare e abbiamo intrapreso una strada diversa. Per tutto questo tempo, comunque, sono stato molto ansioso di leggere l'evoluzione di Dick in Nightwing e scoprire passo dopo passo i tasselli della sua trasformazione".



Vi lasciamo alla recensione di Titans 2. Cosa ne pensate delle parole di Brenton Thwaites? Curiosi di scoprire i prossimi aggiornamenti del costume di Nightwing? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.