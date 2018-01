Titans: anche il demone Trigon prenderà parte al nuovo serial televisivo DC Comics?

La serie di Titans sta gradualmente prendendo forma, e proprio nelle ultime ore è emersa in rete la notizia che la produzione avrebbe aperto un nuovo casting. Le indicazioni lascerebbero presupporre che il prossimo personaggioa unirsi al nuovo show sarà addirittura il potente

Secondo quanto segnalato da TitansPodcast.com, la descrizione ufficiale del casting indicherebbe i seguenti requisiti: “Maschio, età compresa fra i 30 e i 40 anni, caucasico. Carismatico. Un capo spirituale intenzionato a riunire la propria famiglia. Ruolo centrale per il finale della serie. GUEST STAR RICORRENTE.”



A giudicare dalle informazioni ricavata dalla descrizione, i fan hanno subito insinuato che possa trattarsi del demone Trigon, il padre biologico di Raven (Teagan Croft). La teoria ha poi trovato supporto nell’audizione pubblicata da Omega Underground, dove Ian Duncan (Master of None) cerca apparentemente di convincere una donna ad unirsi alla sua crociata.



Queste le battute pronunciate dall’attore nel video visionabile in calce all’articolo: “Sai perché ho scelto te, Anne? Perché sei forte abbastanza da accettare la giusta via e rinnegare le precedenti. Ma tu sei sufficientemente forte da fermare coloro che vorrebbero distruggere tutto quello che abbiamo costruito… La moralità è una menzogna. Imprigiona le persone. Tutte le regole che hai dovuto seguire ti hanno allontanato dal tuo vero ego. Non c’è libertà là fuori? Il libero arbitrio non ha senso, se ci viene insegnato a non usarlo.”



Dal momento che anche Arella, la madre di Raven, prenderà parte allo show, i fan avevano già ipotizzato la presenza di Trigon; il dialogo riportato poc’anzi, tuttavia, è poco chiaro e non ci permette di capire se questi stia appunto parlando con Arella o con qualche altro personaggio femminile. Trigon potrebbe dunque unirsi ai molti personaggi suggeriti dai recenti casting, i quali vorrebbero la presenza anche di Batman, di un giovane Robin, e persino di Wonder Girl/Donna Troy.



Titans esordirà nel 2018 sulal nuova piattaforma digitale di DC Comics.