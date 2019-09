Titans: Anna Diop condivide una fantastica fanart di Starfire

La seconda stagione di Titans è dietro l’angolo e non sono solo i fan a essere eccitati per questa nuova ondata di episodi. Anna Diop ha infatti condiviso una fanart del personaggio che interpreta nello show, ossia Starfire.

L’attrice ha postato l’immagine su Instragram e potete ammirarla in calce all’articolo. Il lavoro è di un’artista argentina, Olivia Designs, definita “incredibile” dalla Diop. La supereroina DC compare con gli occhi verdi fiammeggianti e con i capelli lisci.

Anna Diop aveva dato qualche anticipazione su cosa possiamo aspettarci dal suo personaggio in questa nuova stagione quando ha raggiunto i 200mila follower sul social e ha pubblicato un video per festeggiare il traguardo, mostrandosi nel nuovo look più vicino alla controparte dei fumetti. In questi giorni abbiamo anche potuto dare un’occhiata ai poster con protagoniste Starfire e Raven.

Cosa ne pensate di questa fanart e del nuovo look dell’attrice in generale?



La prossima stagione di Titans vedrà anche l’ingresso di Iain Glen nei panni di Bruce Wayne/Batman e secondo lo showrunner ci si concentrerà soprattutto sul lato umano dell’uomo pipistrello.

Il debutto di Titans 2 avverrà il sei settembre su DC Universe per un totale di undici episodi. La prima stagione è stata resa disponibile su Netflix al termine della messa in onda negli Usa ed è probabile che anche questa volta sarà lo stesso.