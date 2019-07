Titans: Anna Diop ci rivela la data di uscita della seconda stagione

Siamo sicuri che i produttori della serie TV sui supereroi DC Comics bloccheranno gli account social degli attori, a causa delle continue rivelazioni, non ultima quella condivisa per sbaglio da Ryan Potter riguardo il look di Wonder Girl in Titans 2. Vediamo cosa dice Anna Diop sulla data di uscita della seconda stagione.

Durante una diretta di Instagram, l'interprete di Starfire ci fa sapere che le nuove puntate dovrebbero essere disponibili a partire dalla fine di settembre o inizi di ottobre, anticipando di molto la data che circolava in rete, secondo la quale non avremmo visto gli episodi inediti della serie TV prima del 2020.

Ha continuato a rispondere alle domande dei fan, indicando come nella seconda stagione verrà approfondita la storia del suo personaggio, con scene che ci daranno maggiori informazioni su Tamaran, il suo pianeta natale e il destino della sua famiglia.

Dopo quindi il pesantissimo spoiler su Raven di Titans 2, ci pensano di nuovi i protagonisti della serie a darci nuove e importanti rivelazioni, siamo sicuri che il motivo per tutti questi leak è l'entusiasmo dei vari interpreti, che non vedono l'ora di condividere con i fan il risultato del loro lavoro.

Non ci resta che aspettare la conferma della data di uscita della serie, nel frattempo vi consigliamo di tenere d'occhio gli account di Instagram di tutti i personaggi di Titans, potreste ricavarne numerose indiscrezioni!