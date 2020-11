Titans, Anna Diop svela il look di Starfire in una foto dietro le quinte della stagione 3

Dopo essere apparsa nelle immagini che hanno svelato il nuovo ed epico costume di Starfire in Titans 3, Anna Diop ha pubblicato su Instagram una foto dietro le quinte che offre un nuovo sguardo al suo look della terza stagione.

A proposito del personaggio, il produttore Gary Walker ha anticipato che Koriand'r/Starfire avrà un ruolo ancora più ampio in questo terzo arco narrativo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la sorella Blackfire. "Stiamo pianificando una grande stagione per Kory quest'anno - ha dichiarato - L'arrivo di sua sorella/nemica Blackfire la metterà di fronte ad un percorso che le fornirà dei segreti sul suo passato e degli indizi sul suo destino... tutto ciò porterà alla sua consacrazione come Starfire. Inoltre, in questa stagione abbiamo in serbo alcune sorprese per gli amanti del personaggio."

Con il passaggio della serie da DC Universe a HBO Max, le stagioni 1 e 2 di Titans hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma streaming di casa Warner lo scorso 1° novembre. Non ci sono invece novità sulla data di uscita della terza stagione, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo.

Nel frattempo, il regista Boris Mojsovski ha diffuso in rete le prime immagini dal set di Titans 3.