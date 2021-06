Titans, annunciato il trailer della stagione 3: ecco quando uscirà

Nei giorni scorsi abbiamo visto le foto dal backstage di Titans, e sappiamo che le riprese della terza stagione della serie DC sono ormai quasi alla conclusione. Il pubblico attende così novità e informazioni sui nuovi episodi, e presto sarà accontentato: è in arrivo infatti il trailer ufficiale.

Lo ha comunicato lo stesso account ufficiale dello show, con un tweet che possiamo vedere anche in calce alla notizia. Un breve filmato con delle scritte in sovraimpressione annuncia infatti che il teaser trailer di Titans 3 sarà pubblicato domani, venerdì 18 giugno.

La serie è stata trasmessa inizialmente da DC Universe, per poi passare su HBO Max, un po' come è successo con Harley Quinn e Doom Patrol. Una data di uscita per i nuovi episodi non è stata ancora comunicata, ma è ipotizzabile che la terza stagione di Titans arriverà in streaming alla fine del 2021.

Abbiamo già avuto delle anticipazioni sul finale di Titans 3, la cui sinossi recita: "In questa serie live- action ricca di azione, Dick Grayson, ovvero l'ex Robin, emerge dall'ombra per guidare una banda di nuovi eroi, tra cui Starfire, Raven, Beast Boy e altri. La prima serie originale del DC Universe segue questo gruppo di giovani eroi quando raggiungono la maggiore età e trovano la loro appartenenza in una grintosa interpretazione dell'iconico franchise di Teen Titans."