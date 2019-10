Anche i Titans appariranno in Crisi sulle Terre Infinite?

Arrivano novità interessanti per quanto riguarda l'Arrowverse dallo YouTuber Pagey, una fonte generalmente attendibile, che aveva già svelato alcune notizie riguardanti l'Universo DC, e che John Wesley Shipp avrebbe ripreso il suo ruolo sia su Crisis on Infinite Earths (Crisi sulle Terre Infinite), sia in Flash, ed entrambe si sono rivelate vere.

Pagey adesso ha svelato che anche i Titans faranno un'apparizione sempre in Crisis on Infinite Earths, con una sorta di cammeo. I membri coinvolti nell'operazione al momento non sono stati definiti, ma la scena sarebbe stata già filmata, dovrebbe essere ambientata nella Titans Tower e le riprese sarebbero avvenute alla fine della seconda stagione dello show.

Crisis on Infinite Earths si profila come uno degli eventi televisivi più importanti di sempre, durerà circa cinque ore, ed ogni episodio sarà dedicato a uno show diverso, tra cui Batwoman, Arrow, Supergirl, Flash e Legends of Tomorrow. Tutti i personaggi principali dei cinque show appariranno nel crossover insieme ad alcuni ricorrenti, come il Superman di Tyler Hoechlin, la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, il Clark Kent di Tom Welling, il Bruce Wayne di Kevin Conroy, il Lucifer di Tom Ellis e tanti altri ancora.

Cosa vi aspettate dallo show? Vi fa piacere vedere coinvolti anche i Titans in Crisis on Infinite Earths?