Titans, arriva Barbara Gordon! Ecco chi la interpreterà nella terza stagione

Era da tanto che si parlava dell'arrivo di Barbara Gordon in Titans (arrivo poi confermato in sede di DC FanDome lo scorso agosto), ma oggi scopriamo finalmente chi sarà la sua interprete.

È stato infatti appena comunicato che Savannah Welch (Boyhood, The Tree of Life) darà il volto al commissario di polizia di Gotham City.

La terza stagione di Titans vedrà infatti una Batgirl ormai fuori attività a a causa del Joker, che con un colpo di pistola l'ha lasciata paralizzata e costretta alla sedia a rotelle.

Stando alla descrizione ufficiale, comunque, "Barbara ha un rapporto complicato con Bruce Wayne, e la sua vita si complicherà alquanto quando Dick Grayson (Brenton Thwaites) tornerà a Gotham. La loro relazione di un tempo avrà nuova vita, e daranno inizio a una nuova partnership nella lotta contro il crimine".

Welch è lei stessa una portavoce della comunità disabile, avendo perso una gamba a seguito di un incidente nel 2016.

Nella nuova stagione di Titans vedremo però altri grandi personaggi DC oltre a Barbara Gordon, come Spaventapasseri e l'attesissimo il Red Hood di Curran Walters.

Sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, Titans 3 andrà in onda su HBO Max in America e nei paesi in cui è attivo il servizio, mentre da noi dovrebbe arrivare su Netflix come le due precedenti.