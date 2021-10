Titans, arriva il rinnovo per una quarta stagione; un primo sguardo al season finale

Un'altra serie di successo DC è stata rinnovata per una nuova stagione. Come annunciato al DC FanDome, Titans arriva a quota 4, e ad accompagnare l'annuncio c'è anche una clip dal season finale della terza stagione.

Continuano i grandi annunci in casa DC, più nello specifico dal lato televisivo del Multiverso.

Dopo il rinnovo per una quarta stagione di Doom Patrol e quello per la terza stagione di Pennyworth arriva anche la conferma per la serie con protagonista Brenton Thwaites e il resto dei giovani eroi DC: Titans avrà una quarta stagione, e le riprese sono già iniziate sul set di Vancouver.

Nel frattempo però, dobbiamo ancora come si concluderà l'attuale stagione dello show, dato che manca all'appello proprio il season finale.

E per aumentare l'hype, ecco che HBO Max ha diffuso una clip dall'episodio con protagonisti Tim Drake (la new entry di Titans 3 Jay Lycurgo), Gar (Ryan Potter) e Dick (Brenton Thwaites) intenti a introdursi nel Wayne Manor.

Gar sta cercando di bypassare il sistema di sicurezza di Bruce, mentre Tim e Dick anno una mano via telefono. Segue un divertente scambio sul tagliare o meno il classico cavo rosso ("Ma non si deve mai tagliare il cavo rosso!" ribattono preoccupati Tim e Gar, quando Dick suggerisce di fare proprio così) e due/tre tentativi nell'indovinare la giusta password... Che finirà con l'essere Selina Kyle (a.k.a. Catwoman).

Al momento dobbiamo ancora scoprire chi interpreterà la celebre ladra nella serie tv di Titans, dato che non è mai apparsa sullo schermo, ma visto il rinnovo per una nuova stagione, è probabile che questa possa essere presto annunciata tra i nuovi membri del cast.

Ma ci sarà da attendere.