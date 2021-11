Titans, in arrivo anche la stagione 5? Le parole di Brenton Thwaites

Nelle scorse settimane Titans è stata rinnovata per una quarta stagione ma a quanto pare, già ci sono progetti per un'ulteriore nuova stagione, come lasciato intendere da Brenton Thwaites interprete di Dick Grayson nel corso di una recente intervista.

La star della serie televisiva statunitense ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti e basata sui personaggi DC Comics dei Giovani Titani, si è infatti lasciato intendere che i progetti per lo show prevedrebbero moltissimi nuovi episodi, in cui le vicende dei protagonisti potrebbero ulteriormente amplificarsi.

Rispondendo ad una domanda su cosa c'è in serbo per Dick e Kory e sul potenziale futuro che abbiamo visto per loro nel finale della stagione 3, Thwaites si è lasciato sfuggire che la stagione 5 sarebbe stata realizzata.

"Quindi sapevo che era semplicemente un'anticipazione di quello che sarebbe successo nella stagione 4 e 5, ma non so ancora bene cosa accadrà né cosa succederà con precisione. Siamo solo fiduciosi".

La scorsa stagione, dopo l'addio di Alan Ritchson a Titans, ha visto la squadra trovarsi in difficoltà, la morte di Jason Todd ha riportato gli eroi da San Francisco fino a Gotham City. L'assenza di Batman ha causato l'arrivo di numerosi nemici e così i Titani si sono trovati a difendere la città con le unghie e con i denti. Cosa accadrà di qui in avanti?