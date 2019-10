Titans: Brenton Thaites conferma che l'arrivo di Nightwing è imminente

Mentre dalla giornata di domani sarà disponibile il quinto episodio della seconda stagione di Titans, l'attore Brenton Thwaites ha confermato che il suo arrivo nei panni di Nightwing è quantomai imminente.

Il quinto episodio di questa seconda e appassionante stagione è intitolato Deathstroke e presenterà l'omonimo personaggio, ovvero il letale mercenario e assassino Slade Joseph Wilson, apparso anche nella scena post-crediti di Justice League dove era interpretato da Joe Manganiello.

Come confermato più volte, Nightwing farà la sua comparsa nel corso di questa stagione con Thwaites che ha anche ribadito di preferire il costume di quest'ultimo a quello di Robin, indossato nella prima stagione dello show: "E' più semplice muoversi con quello addosso, è più flessibile e imponente, e credo che aggiunga quella sensazione di quando lo indossi, che trasformi il mio personaggio, che assume confidenza, leadership, e forza. E' tutto quello che potevo chiedere da un costume".

Thwaites ha quindi aggiunto sul suo costume da Nightwing: "Grazie al costume di Nightwing mi è venuto più semplice calarmi nel personaggio. Con quello di Robin, forse perché era formato da troppe componenti, ero forse troppo coperto a livello emotivo, non lo so. Forse dovremmo analizzare la cosa, ma il costume di Nightwing, sebbene mi copra anch'esso per buona parte, mi sembra rivelatore, e credo sia una buona cosa per Dick Grayson giunti a questo punto della storia. Scopre davvero chi è e si rivela alle persone".

Lo showrunner Greg Walker aveva già anticipato che Nightwing stava per fare il suo esordio nella serie: "E' nell'ombra, quindi rimanete sintonizzate se volete altre informazioni su Nightwing questa stagione, penso che per la fine dell'anno sarete soddisfatti".

La seconda stagione ha esordito su DC Universe lo scorso 6 settembre, mentre per l'Italia non è ancora stata annunciata una data d'uscita ufficiale (la serie dovrebbe approdare su Netflix).