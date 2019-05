Titans, Brenton Thwaites entusiasta di lavorare con Ian Glein

Brenton Thwaites, interprete di di Dick Grayson in Titans, ha parlato del nuovo arrivo nel cast della serie del DC Universe: Ian Glein, ingaggiato per ricoprire il ruolo di Batman.

Secondo Thwaites lavorare con un attore del calibro e dell'esperienza di Glein sarà fantastico. L'attore ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Red Carpet Report: "Credo sia un attore meraviglioso, un sacco di fan lo conoscono per Game of Thrones. Lui è uno di quegli attori che porta con sé quell'importanza, hai presente? Poi viene dal teatro, ha recitato in vari film. Porta con sé l'esperienza, le maniere, la voce. E poi è una persona adorabile con cui lavorare, tutti nel cast siamo emozionatissimi di averlo tra noi".

A Glein toccherà ora reggere il confronto con i Batman cinematografici più celebri, tra cui quello di Christian Bale. Proprio alla voce del Batman della trilogia di Nolan Thwaites paragona quella di Glein nel ruolo del celebre supereroe: "Suona benissimo. Non so come dovrebbe essere l'accento di Bruce Wayne. Un po' come quello di Christian Bale? Un po' diverso? Comunque è ottimo, è di classe e anche aspro, rauco".

Nella serie Dick Grayson ha ormai lasciato il costume da Robin per indossare quello di Nightwing, del quale Thwaites ha parlato in una recente intervista. Novità sono previste anche per i costumi di Startfire e Jericho.